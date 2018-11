Un esonero che non ha intaccato il grande feeling instauratosi tra Massimo Carrera e i tifosi dello Spartak Mosca. Rimosso lo scorso 22 ottobre dalla guida della squadra che ha condotto alla vittoria di un campionato russo che mancava da 8 anni e alla prima storica supercoppa, l'allenatore italiano ha lasciato in mattinata la Russia e all'aeroporto di Mosca l'atmosfera è stata quella di una qualsiasi partita allo stadio. Cori, striscioni e in tanti che ne hanno approfittato per un'ultima stretta di mano o un ultimo selfie. Il modo migliore per chiudere un'esperienza memorabile per Carrera.





Сумасшествие в Шереметьево! pic.twitter.com/PYdtopKMTe — Gleb Chernyavskiy (@glebke) 8 novembre 2018