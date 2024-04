Carta Cristiano Ronaldo, l'Avv. D'Onofrio a CM: 'Se la richiesta non fosse accolta la vicenda sarebbe conclusa. Questione complessa'

CARTA CR7, PARLA L'AVVOCATO D'ONOFRIO

Tiene banco in casala questione legata alla famosa "Carta CR7" l'accordo che divide società bianconera e Cristiano. Infatti, secondo il calciatore la Vecchia Signora è debitrice didi euro nei suoi confronti, differente il punto di vista della Juventus che ritiene di aver estinto il debito con il calciatore. Carta che tra l'altro non risulta firmata dal centravanti portoghese. L'in esclusiva ai nostri microfoni ha analizzato la situazione.

“Innanzitutto non si tratta di assoluzione, è un arbitrato quindi una controversia di natura economica affidata ad un arbitrato che ha struttura simile a quella di un processo ma non siamo in quella dimensione. L’esito però non può considerarsi condanna o assoluzione. Stiamo parlando di una controversia sull’interpretazione di un accordo. Un accordo che normalmente si fa sottoscrivere alla fine del rapporto e prima che il tesserato si accasi altrove, un accordo liberatorio. C’è qui una diversa interpretazione tra la Juventus che ritiene di non avere un debito e il calciatore che ritiene che l’accordo non ricomprenda quella pretesa di 19.5 milioni che ritiene essere dovuti. Si tratta di una controversia economica, potremo dire contrattuale ma accessoria”.