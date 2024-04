Juventus, Giuntoli lavora all’accoppiata Motta-Calafiori: apertura del difensore, ecco qual è la richiesta del Bologna

La Juventus vuole giocare d’anticipo sul mercato con un Cristiano Giuntoli decisamente avanti su diverse trattative.Riccardo Calafiori grazie Thiago Motta si sta affermando come uno dei migliori difensori centrali del campionato. Il talento dell’under 21 azzurra sarebbe felicissimo di poter continuare a lavorare sotto la guida del tecnico italo-brasiliano e potrebbe farlo alla Juve nella prossima stagione.. Calafiori piace molto anche al Napoli ma oggi la Juve è in pole e vuole chiudere un colpo considerato prioritario per la prossima stagione.