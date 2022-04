L'ex difensore portoghese, Ricardo Carvalho, ha parlato a Tuttojuve.com della possibilità di vedere Angel Di Maria alla Juventus: "Sono stato suo compagno di squadra tre anni a Madrid, poi l'ho ritrovato contro nei due anni in cui sono stato a Marsiglia. E' un grande talento, un professionista esemplare, qualsiasi avversario nutre un gran rispetto per il suo calcio. Stiamo parlando di uno dei giocatori migliori della sua generazione, il suo modo di giocare è magico. Sarebbe un gran colpo per la Juve, ogni club lo vorrebbe avere nella propria rosa. In Italia lo chiamano Di Magia? Sì, lo approvo. Il suo talento è unico, il pubblico resta sempre estasiato dalle sue giocate. Di Maria può diventare il nuovo numero 10 della Juve? Sì, naturalmente, lui è pronto per indossare ogni numero di maglia. Angel può ancora giocare due o tre anni ad alti livelli in Europa, poi penso vorrà chiudere la carriera al Rosario. Lo vedrei bene alla Juventus, così come in altri top club. Con Chiesa e Vlahović si troverebbe alla grande".