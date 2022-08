, costretta a fare di necessità virtù sul mercato per conciliare le esigenze tecniche di Simone Inzaghi di allenare una squadra competitiva e quelle economiche di Steven Zhang di presentare entro giugno 2023 un bilancio meno appesantito dai debiti,, stretto tra incudine e martello ma capace ugualmente di tirare fuori il colpo da maestro senza dover sacrificare (per ora?) i pezzi da novanta come Skriniar e Dumfries.Venti milioni di euro per un attaccante, Pinamonti, che non avrebbe avuto spazio di fronte a concorrenti del calibro di Lukaku, Lautaro Martinez ma anche Dzeko e Correa, altriUna bella e intrigante scommessa per il Chelsea di Thomas Tuchel - che solo poche settimane fa strappava per una cifra simile il promettente Chukwuemeka al Milan -Che scongiura per il momento un sacrificio ben più pesante e che, anche qualora Casadei dovesse esplodere in Premier League,Quella che all'epoca fu una scelta deliberata e avventata per appagare il "capriccio" di Spalletti di allenare ancora un Nainggolan ormai a fine corsa oggi è una decisione forzata e dettata dall'urgenza di incassare tutto (o quasi) e subito, per avvicinare il più possibile l'obiettivo del +60 entro giugno 2023. Un sacrificio sul futuro per mantenere l'Inter competitiva in ottica scudetto.