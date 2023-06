Cesare, centrocampista di proprietà del Chelsea e capocannoniere del Mondiale Under 20 con l'Italia finalista, ha parlato a Sky:"Le sensazioni sono bellissime. Arrivare in finale non ce l'aspettavamo all'inizio, siamo molto contenti e carichi".- "Parlare di rivincita non saprei... Una stagione un po' travagliata, all'inizio il trasferimento a Londra è stato un po' problematico ma poi mi hanno accolto bene. Sono arrivato in Argentina con voglia di fare e di vincere e lo stiamo dimostrando".- "Oltre alle qualità tecniche, la nostra forza è essere squadra, essere gruppo. Questo fa la differenza in campo, abbiamo saputo soffrire insieme nei momenti di difficoltà".- "Io fin dal primo ritiro sapevo che c'erano tutte le possibilità per giocarci le nostre carte. Abbiamo tanti giocatori di qualità: poi nel calcio può succedere di tutto, non si hanno certezze, ma ci siamo giocati le nostre carte al massimo e lo faremo anche in finale".- "Loro sono forti, se sono arrivati fin qui un motivo c'è... Come fatto in ogni gara ci concentreremo su ciò che dobbiamo fare noi, vogliamo imporre il nostro gioco come sempre fatto".FINALE- "Purtroppo ancora non sappiamo se potremo guardarla, speriamo di sì ma ancora non c'è arrivato il programma di allenamento. Però è la finale di Champions, si parla di una grandissima partita ma non so ancora se riuscirò a vederla".- "L'Inter è la squadra che mi ha cresciuto, ho fatto un bellissimo percorso e c'è un bel rapporto. Auguro loro il meglio, gli faccio un grosso in bocca al lupo".- "Ancora non ne ho la certezza, ancora non so quali sono i miei programmi per la prossima stagione. Ho un Mondiale da finire, per ora mi concentro solo su questo. Poi ci sarà tempo di ragionare per capire cosa fare".