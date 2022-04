Intervistato dalla Gazzetta dello Sport il centrocampista dell'Inter Under 19 e della nazionale italiana di categoria, Cesare Casadei, si è raccontato a tutto tondo.



PERCORSO - "Sono molto contento di come sta andando, ma il mio pensiero è sempre di mettermi a disposizione della squadra. Cerco sempre di fare qualcosa di più rispetto a quanto ho già fatto. So di dover migliorare, lavoro tutti i giorni con il mister. E lo faccio pensando all’obiettivo collettivo, che è quello di vincere lo Scudetto".



FONTE DI ISPIRAZIONE - "Nell’Inter ovviamente guardo i centrocampisti, in particolare Brozovic e Barella: sono due grandissimi campioni. A Barella l’intensità, a Brozovic la serenità con la palla. Del passato dico Zanetti, per carisma e forza. Ma anche per la sua duttilità: poteva giocare in qualunque ruolo".



MILINKOVIC-SAVIC - "Mi piace molto per le caratteristiche che ha e per come gioca, è un calciatore da cui prendo spunto. Ma per arrivare a quei livelli bisogna lavorare tanto".



INZAGHI - "È un grande allenatore, ci sa fare con i giocatori, sa quello che vogliono: in campo si vedono i risultati".



DERBY E FUTURO - "Ero allo stadio a vederla… Il pensiero indubbiamente c’è, ma anche la consapevolezza che per arrivare lì bisogna fare un passo alla volta. Il sogno è quello, però so che bisogna prima passare dal sacrificio e dal lavoro in campo".