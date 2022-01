Casale si avvicina alla Lazio. L'accordo tra i biancocelesti e il calciatore è stato trovato, con Sarri che lo ha indicato come rinforzo ideale per la difesa. Ora i biancocelesti e il Verona devono trovare la giusta formula per il trasferimento. Come riporta Il Messaggero questa mattina Lotito e Setti sono in stretto contatto telefonico da giorni per arrivare ad un punto di incontro. Si lavora ad un prestito con obbligo di riscatto a 15 milioni secondo il quotidiano.