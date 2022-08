Il blitz del Manchester United a Madrid ha avuto successo: dopo l'apertura del brasiliano del Real Casemiro, è arrivata oggi anche la conferma da parte del tecnico dei Blancos Carlo Ancelotti in conferenza stampa:



"Gli ho parlato, mi ha detto di voler provare una nuova sfida. Comprendiamo la sua scelta, del resto Tchouameni era il profilo migliore sul mercato. Ho sei centrocampisti a parte lui, siamo a posto così. Non c'è nulla di ufficiale, però si tratta della sua volontà".



Per il centrocampista è pronta un'offerta da 60-70 milioni, quinquennale da 18 milioni annui per provare a risollevare le sorti dei Red Devils, protagonisti di un inizio horror in Premier League.