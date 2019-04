Parole dolci, quelle di Francisco Casilla, ex terzo portiere al Real prima di venire scalzato dal figlio di Zizou che ha recentemente esordito al Bernabeu (con una prestazione tutt’altro che convincente e sul quale pesa il cognome importante): "Sarà un portiere d'elite per molti anni - ha detto a Marca il suo ex compagno - tutto quello che di bello succederà a Luca mi renderà felice per primo, è una grande persona e un grande portiere, penso che quest'anno abbia compiuto un salto di maturità e in Castilla (Real Madrid B, n.d.r.) sta andando molto bene".