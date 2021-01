A mi juicio, Donnarumma debería jugar en un club con más solera. Error mío!! AC Milán tiene solera. Me refiero a más cache en Europa ahora mismo. Good night everyone!! See you tomorrow. Maybe.... — Iker Casillas (@IkerCasillas) January 10, 2021

Iker'consiglia' Gigio. L'ex portiere del Real Madrid ha scritto un messaggio sul proprio profilo Twitter rivolto all'estremo difensore del, consigliandogli di cambiare aria il prima possibile: "A mio avviso Donnarumma dovrebbe giocare in un club con maggior tradizione. Errore mio! Il Milan ha tradizione. Intendo più importanza in Europa in questo momento".