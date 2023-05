'Sara Carbonero chi?'. Iker Casillas volta pagina e dimentica definitivamente la storia d'amore con la giornalista, ora per l'ex portiere del Real Madrid c'è una nuova fiamma. A rivelare il tutto il programma Fiesta, che ha svelato come Casillas abbia conosciuto questa ragazza tramite i social e dopo qualche like sia iniziata una conoscenza approfondita.



Lei è Ana, originaria di Salamanca ma vive tra Madrid e Ibiza, dove lavora come modella e infermiera. E' stata lei stessa, raggiunta dal programma, a confermare la love story con Casillas: "Ci vediamo da gennaio". Non solo, Ana ha confermato di aver trascorso l'ultimo fine settimana insieme a Iker a Ibiza )"E' stato con me lì. Ci conosciamo da molto tempo"), ammettendo che "non vedono altre persone".