Iker Casillas ha parlato a Dazn del momento storico del calcio italiano. "Mi piaceva molto quando ero giovane. Parlo di 25 anni fa, quando era il miglior campionato del mondo. Ci giocavano tutti i più grandi giocatori. La verità è che la Serie A ha passato un periodo in cui ha vinto solo la Juventus ed era diventato un po' noioso, ma ora il fatto che il Napoli, così come Inter e Milan negli ultimi anni abbiano fermato il dominio della Juve è un bene per il calcio italiano".