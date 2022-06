Iker Casillas, ex portiere del Real Madrid, ha parlato ai microfoni de la Gazzetta dello Sport del suo ex compagno di casa, Angel Di Maria, che è a un passo della Juventus.



IL PARERE - "Di Maria è un grande colpo. Angel con Chiesa, Vlahovic e Pogba... che squadra! E lui vorrà prepararsi bene al Mondiale. Di Maria è un tipo molto attento e che si è sempre curato molto a livello fisico. Non ha mai sofferto infortuni gravi. È integro e mi sembra sia in gran forma. Qui in Europa ha sempre giocato ad alto livello, in grandi club. Di Maria farà fare alla Juve un ulteriore salto di qualità tanto in Serie A come in Europa anche perché in novembre c’è il Mondiale ed è chiaro che sta cercando una squadra dove possa giocare con regolarità e prepararsi al meglio per la sfida in Qatar".