Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a margine dell'assemblea tenutasi oggi all'hotel Gallia."Tra i vari punti all'odg sono stati trattati la manifestazione d'interesse dei fondi e l'assemblea ha incaricato il consiglio per trovare un advisor e il consiglio dovrà presentare una rosa di potenziali advisor che dovrà poi essere prestantata all'assemblea e che dovrà essere valutata"."Canale radio? LA discussione ha portato a decidere di completare l'istruttoria a livello legale e poi tornare in assemblea e decidere. L'assemblea ha chiesto di approfondire l'esame delle offerte."Rinnovato l'accordo per un ulteriore anno con l'agenzia ICE per la sponsorizzazione all'estero della Lega Serie A in cambio di 8 milioni di euro"."All'iniziativa a sostengo dell'Ucraina è stato dedicato un fondo da 110mila euro per il progetto promosso da Shevchenko e dal ministro Ucraino"."Non abbiamo deciso e non si è parlato della ripartizione dei premi in base all'audience. Le stagioni covid hanno creato asimmetrie sull'audit e quindi si è deciso di trovare un format diverso per trovare unità con tutte le squadre.Ci sono squadre più scettiche e altre più convinte. La procedura è andata avanti e ci sono state due proposte che devono essere esaminate".Il consiglio dovrà rendere più formale il processo e in assemblea migliorare il percorso di avvicinamento da parte di questi Advisor. Per ora il bando dei diritti prescinderà dall'intervento o meno da parte degli investitori. Non c'è una cifra prestabilita, dipenderà molto dalle offerte. Ci sono squadre che ritegnono che le forme di finanziamento dovranno essere valutate a prescindere dalla formula"."Il bando dei diritti tv procede e contiamo entro maggio di avere una linea guida definita. Ovviamente speriamo di avere anche delle informazioni e delle norme più dettagliate sulla lotta alla pirateria"."Le parole del ministro Abodi sono da noi condivise. Sempre con la massima attenzione al contrasto alla ludopatia noi siamo d'accordo""Il calendario è stato approvato all'unanimità. Non è un boxing day, si giocherà il 30 dicembre perché c'è la volontà dei tifosi di seguire l'evento anche in quei periodi. La Serie A ha poco spazio di manovra sui calendari e quella data è stata votata da tutti. Che si gioca troppo è un dato che è emerso da più parti anche da parte dei calciatori".