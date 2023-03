Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato in conferenza stampa al termine dell'assemblea di Lega. Presente in sala anche l'ad De Siervo."C'è stata l'informativa sulle varie manifestazioni d'interesse da parte degli investitori. L'assemblea ha ascoltato le proposte e le squadre si sono prese del tempo per decidere. Anche per le riforme organizzative era un'informativa sia per le competizioni europee, sia per i nostri campionati. È stata accettata l'offerta per l'Arabia Saudita e già dal prossimo anno ci sarà un'edizione a quattro squadre sul modello spagnolo. Sulla ripartizione dei diritti tv, si è discusso sull'algoritmo ed è stato confermato il modello adottato l'anno scorso. Sul paracadute è stata istituita una commissione per la suddivisione dei contributi che in parte viene inglobata".La fiducia del Presidente c'è per forza. Il clima era buono, ma alcune associate hanno chiesto alcune delucidazioni su ciò che è stato letto sui giornali.Al momento non c'è nulla di concreto, forse è il desiderata di qualcuno.- Non si è scelto, era un'informativa e le squadre hanno scelto di tenere aperte tutte le possibilità. Tutti erano soddisfatte degli interessi dei finanziatori. Sono 7 offerte e negli ultimi due giorni ci sono state altre 2 offerte.Il tema di dialogo o contrapposizione fa parte della normalità. In questo caso sulla Supercoppa si è discusso un po' sulla ripartizione delle risorse.Le misure contro la Pirateria sono la priorità, noi siamo contenti delle parole del ministro Abodi."Nessuna richiesta di dimissioni, le consociate hanno chiesto chiarimenti e sono state date all'assemblea"Non c'è nulla di concreto. È una desiderata di qualche membro. L'acquisizione di Sky potrebbe essere un'occasione