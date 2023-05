Si è svolta oggi a Roma l'assemblea di, che metteva i club del massimo campionato italiano di fronte alla scelta dell'advisor per andare a trattare con i fondi di investimento, o le banche, disponibili a entrare in affari con la prima lega calcistica italiana. Al termine dell'assemblea, il presidente della Lega Serie Aè intervenuto in conferenza stampa: "È stata un'assemblea particolare. Hanno partecipato anche il presidente del CONI Malagò e quello della FIGC, Gravina che non si è tirato indietro nell'affrontare i temi di maggiore interesse per i club, anche se questo non era previsto inizialmente".- Tra i temi più delicati quello della riforma della, argomento che ha monopolizzato l'attenzione mediatica vista la sentenza sul caso. Casini spiega: "È un tema che non abbiamo trattato oggi. La posizione dei club, emersa anche nelle dichiarazioni di diversi presidenti negli ultimi giorni, è che. L'auspicio di tutti è quella di avere tempi certi e rapidi. Un modello sognato è quello del tribunale arbitrale dello sport durante i. È chiaro che non tutto è risolvibile in 24 ore, ma è importante che la giustizia sportiva proceda nei tempi più rapidi possibili".- Casini parla poi del momento di tensione durante l'incontro: "Siccome l'advisor è stato votato, c'è stato un momento in cui in assemblea, poi come spesso può avvenire c'è stata un minimo discussione ma non era riferita al punto dell’ordine del giorno., vedremo come andrà con le offerte. L'advisor è uno strumento che deve aiutare la Lega Serie A ad analizzare offerte che verranno analizzate dopo l’assegnazione dei diritti. In base ad assegnazione potranno cambiare valutazioni., In seguito è stato chiarita questa attività di analisi e valutazione di finanziatori e fondi, che avverrà dopo la procedura di assegnazione dei diritti televisivi. I motivi per cui si è valutato di tenere separate le procedure è dovuto al fatto di non volerle condizionare".- Casini ha poi annunciato: "Raccogliendo l'invito del Presidente della Repubblica e vista la situazione di sofferenza dell'Emilia Romagna,. È la somma che spetterebbe alla Lega di Serie A. L'importo andrà calcolato una volta dedotti i versamenti fiscali ma parliamo di una cifra intorno ai 300 mila euro".- Infine, Casini è intervenuto sul tema razzismo: "La premessa è che non è un fenomeno solo italiano, che non ci deve consolare ma deve far capire quanto è grave. Lo stadio e il calcio non sono isole separate, fanno parte della società:. Sospendere la partita? È già successo, è una formula che gli arbitri hanno già adottato e che viene sempre valutata. L’ambizione è di sradicare ogni fenomeno di discriminazione e razzismo negli stadi entro il 2030, è arco temporale non ampissimo ma bisogna lavorare a partire dalle scuole. La repressione aiuta ma non risolverà il problema visto che è radicato nella società".