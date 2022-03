Lorenzo Casini è stato eletto Presidente della Lega Serie A durante l’Assemblea odierna. Questo l’esito della votazione svoltasi oggi, alla presenza di tutte le 20 Società, nella sede di via Rosellini. “Abbiamo raggiunto l’importante obiettivo di eleggere il nuovo Presidente – ha commentato il Vicepresidente Luca Percassi. – Auguro al Prof. Lorenzo Casini di poter svolgere al meglio il suo lavoro, ci aspettano sfide decisive per il nostro calcio nei prossimi mesi”, si legge nel comunicato diramato dalla Lega.



Nel corso della riunione il Vicepresidente Luca Percassi ha relazionato i presenti sull’incontro avvenuto ieri con le componenti federali sul tema delle Licenze nazionali. Infine, i Club si ritroveranno lunedì prossimo per proseguire, insieme al Commissario ad Acta Gennaro Terracciano, il lavoro in merito all’adeguamento dello Statuto della Lega Serie A ai Principi Informatori federali.