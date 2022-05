Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha parlato a margine di un evento al Coni degli episodi da Var che hanno ancora una volta condizionato l'ultima giornata di Serie A e in particolare il gol di Acerbi contro lo Spezia.



PROBLEMA O AIUTO? - "Polemiche arbitrali? Mi pare evidente che bisogna lavorare insieme affinché la tecnologia diventi uno strumento di ausilio e non una complicazione".



DISCUSSIONI APERTE - "Sul Var ci sono delle discussioni aperte, bisogna sedersi tutti intorno ad un tavolo con la Figc e trovare delle soluzioni per migliorare il calcio"