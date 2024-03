Caso Acerbi-Juan Jesus, domani le audizioni in Procura Figc

Redazione CM

La Procura della FIGC si muove subito per lo scontro tra Francesco Acerbi e Juan Jesus e il presunto insulto razzista del difensore dell'Inter a quello del Napoli durante la sfida a San Siro. Nelle scorse ore il Giudice Sportivo di Serie A, nelle sue decisioni dopo la 29esima giornata di campionato, aveva rimandato la questione alla Federcalcio sottolineando la necessità di ulteriori approfondimenti da parte della Procura sull'intera vicenda.



GIORNI INTENSI IN PROCURA - Sono giorni intensi per il procuratore Giuseppe Chinè, che in questi giorni affronta anche altre due tematiche spinose come i licenziamenti in casa Roma e l'inchiesta che vede coinvolto il Milan. Ma gli altri due fronti non incidono sulle tempistiche del caso Acerbi-Juan Jesus.



DATE FISSATE - Come riferito da La Gazzetta dello Sport, il procuratore ha fissato per domani, mercoledì 20 marzo, gli appuntamenti per le audizioni di Acerbi e Juan Jesus, acquisirà tutte le immagini possibili e non è escluso che possa chiedere anche a qualcun altro di testimoniare.



RISCHIO STANGATA - Se fosse confermata la matrice razzista dell'insulto rivolto a Juan Jesus, ad Acerbi verrebbe contestata la violazione dell'articolo 28 del Codice di Giustizia Sportiva sui 'Comportamenti discriminatori'. Le sanzioni in questo caso sono pesanti, al comma 2 si legge: "l calciatore che commette una violazione di cui al comma 1 è punito con la squalifica per almeno 10 giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato".