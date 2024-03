Inter, cosa rischia Acerbi

Juan Jesus accusa Francesco Acerbi: "Mi ha detto negro". Il brasiliano del Napoli, autore del gol dell'1-1 nel posticipo di domenica sera a San Siro, avverte dell'accaduto l'arbitro La Penna a gara in corso. Poi a fine partita racconta che il difensore dell'Inter gli ha chiesto scusa.



COSA RISCHIA - L'articolo 28 del codice di giustizia sportiva regola i comportamenti discriminatori: "Il calciatore che commette una violazione è punito con la squalifica per almeno dieci giornate di gara o, nei casi più gravi, con una squalifica a tempo determinato e con l'ammenda da euro 10.000 a euro 20.000".



LE TAPPE - Innanzitutto bisogna vedere se il direttore di gara ha segnalato l'episodio nel referto arbitrale, e/o se gli ispettori federali hanno fatto altrettanto. Se così non fosse, senza le immagini da poter utilizzare per la prova tv, sarebbe difficile dimostrare le accuse di Juan Jesus. A meno che lo stesso Acerbi si auto-denunci. Intanto entro martedì sono attese le decisioni del giudice sportivo, che potrebbe richiedere un supplemento d'indagine.