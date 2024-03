Caso Acerbi-Juan Jesus, il messaggio del Napoli: 'No al razzismo'

From Napoli to the world, shout it out loud: no to racism.#KeepRacismOut pic.twitter.com/cppxejCToZ — Official SSC Napoli (@sscnapoli) March 18, 2024

Ilrompe il silenzio e lancia un messaggio dopo il caso: "".Il posticipo tra Inter e Napoli a San Siro (29esima giornata di Serie A), terminato 1-1 con le reti di Matteo Darmian e Juan Jesus, lascia dietro di sé una lunga coda di polemiche per la vicenda che ha visto coinvolti FrancescoNel corso della gara il difensore brasiliano si è avvicinato all'arbitro, il signor La Penna, e si è lamentato per le parole pronunciate dal collega italiano: "", indicando il logo della Serie A sulla maglia, quasi evidenziando che la giornata sarebbe dedicata al 'Keep racism out'. A fine partita, poi Juan Jesus ha sottolineato le scuse di Acerbi, ma la questione è tutt'altro che finita.- Il Napoli ha deciso di mandare un messaggio forte e chiaro e lo ha fatto con un video sui propri canali: "". Osimhen, Meret e compagni posano e ribadiscono concetti forti nella lotta alla discriminazione razziale: "".