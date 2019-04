I giorni delle polemiche non sono finiti in casa Milan. Il club rossonero è infatti ancora alle prese con la gestione del 'caso' che ha visti coninvolti Tiemouè Bakayoko e Franck Kessie, colpevoli di aver esibito a mo' di sfottò la maglia di Francesco Acerbi nell'immediato post Milan-Lazio. Il giudice sportivo non si era espresso sulla vicenda per mancanza di giurisdizione e, immediatamente, la Procura Federale aveva aperto un'indagine suppletiva.



INDAGINE CONCLUSA - Un'indagine lampo quella avviata dal Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro che già nella giornata di ieri ha inviato il fascicolo al Milan. All'interno le conclusioni sul deferimento che aprono, ora, una nuova fase di 'trattative' con il club prima di passare al Tribunale Federale che si dovrà esprimere sul caso.



IL MILAN NON PATTEGGIA - Una fase in cui i due giocatori possono patteggiare con la procura la propria pena. Dal Milan però continua ad arrivare incredibile stupore per come si è evoluta la vicenda e secondo Tuttosport né su una possibile squalifica, né su un'eventuale multa alternativa ha intenzione di scendere a patti con Pecoraro.