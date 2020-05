LEGGI QUI)

Il marito, sui social network, ha scritto: “L’entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte ed il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie...In serata, durante la puntata odierna del tg satirico, il Gabibbo, voce di Striscia, ha detto: “La Hunziker aveva invece risposto così alle critiche, alcune durissime, ricevute: “Cara Giovanna, a questo punto mi rivolgo a te, perché sta succedendo un putiferio da una notizia falsa.Tutti ne parlano ma secondo me nessuno lo visto. Se lo farai vedrai Gerry che alla fine, dice: “Brava, brava Giovanna, vai avanti così nel tuo importante lavoro e non badare a chi guarda il capello”. Per me, più chiaro di così non so. Noi per me abbiamo fatto servizio dalla tua parte, se puoi fammi sapere”.