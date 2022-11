La bufera sollevata dall’intervista di Cristiano Ronaldo non accenna a placarsi. Le ultime dichiarazioni, come racconta il Daily Mail, arrivano da Teddy Sheringham, ex stella del Manchester United: "Sta mancando di rispetto all'allenatore quando si riferisce a lui come irrispettoso. Ci saranno molti tifosi dei Red Devils scontenti questa mattina leggendo ciò che è uscito. È arrivato il momento per lui di andarsene. Non si può tornare indietro. Avrebbe dovuto andarsene all'inizio della stagione, non l'ha fatto, hanno cercato di lavorare con lui. Ovviamente, il suo linguaggio del corpo diceva tutt’altro. Penso che debba andarsene ora".