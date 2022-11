Con una decisione unanime assunta in occasione del Consiglio Federale d'urgenza convocato per oggi, la giustizia arbitrale passa sotto il controllo della FIGC. Una mossa drastica come conseguenza dello scandalo D'Onofrio e che costringe l'Associazione Arbitri ad omologarsi entro il prossimo 15 dicembre. D'ora in avanti, dunque, ogni aspetto disciplinare legato al comportamento dei direttori di gara diventa materia competenza della Federcalcio.