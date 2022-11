Una notizia clamorosa sta sconvolgendo il mondo degli arbitri italiani. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport Rosario D'Onofrio il procuratore capo dell'Aia, l'associazione degli arbitri italiani, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza in seguito all'operazione della Dda milanese per traffico internazionale di droga.



LE DIMISSIONI E IL DEFERIMENTO FIGC - Già oggi il presidente dell'AIA Trentalange avrebbe annunciato le dimissioni di D'Onofrio (foto aia-figc.it), senza spiegarne il motivo che è stato però rivelato. L'ormai ex-Procuratore Capo era stato scelto dalla nuova gestione Trentalange, ma già lo scorso 28 ottobre era stato deferito dalla Procura Figc per non aver aperto un fascicolo sulla protesta di Avalos sul conteggio dei voti.



6 TONNELLATE DI DROGA - Secondo quanto riferito dalla Gazzetta, le indagini condotte dalla Dda dal 2019 al 2021 hanno portato a 42 arrestati (italiani, albanesi e spagnoli) che avrebbero introdotto in Lombardia oltre sei tonnellate di marijuana e hashish.