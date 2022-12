Bernardo Giorgio Mattarella sarà nel collegio difensivo dell'attuale presidente dell'Aia, Alfredo Trentalange. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il figlio del presidente della Repubblica sarà affiancato dai legali Avilio Presutti e Paolo Gallinelli, in precedenza avvocato dell'arbitro Massimo De Santis nei processi per Calciopoli, nel rimandare al mittente le accuse della procura federale sullo scandalo che ha coinvolto l'ex procuratore degli arbitri, D'Onofrio. L’audizione di Trentalange dovrebbe svolgersi nella prossima settimana.



Mattarella, 54 anni, è laureato in Giurisprudenza a Palermo e ha spesso lavorato nel diritto sportivo. Si è occupato della questione dell'indice di liquidità collegato all'ammissibilità ai campionati per conto della Lega di Serie A.