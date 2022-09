Il caso estorsione legato a Paul Pogba e al fratello Mathias si arricchisce di una nuova pagina. In francia, infatti, ribadiscono come il centrocampista della Juventus abbia denunciato alla polizia la tentata estorsione con il fratello che, sebbene "forzato da cause esterne" secondo il Polpo sarebbe coinvolto.



MARCIA INDIETRO - Mathias nei giorni scorsi sui social si era esposto con un video in cui annunciava rivelazioni legate al fratello, ma oggi sembra aver ritrattato il tutto. L'avvocato Richard Arbib, che difende proprio il difensore che oggi milita ne Tours, ha diramato un comunicato in cui ribadisce l'estreneità di Mathias dalla vicenda legata all'estorsione.



IL COMUNICATO - "Vista l'evoluzione del caso e le sue ripercussioni sui media, Mathias Pogba desidera specificare con forza di essere totalmente estraneo a qualsiasi manovra di estorsione ai danni del fratello, Paul Pogba. È chiaro che le difficoltà familiari siano risultato di minacce esterne sulle quali la Giustizia farà il suo corso. Mathias Pogba, che più d'ogni altra cosa aspira a calmare la situazione con suo fratello, da qui in avanti riserverà le sue parole solo ai giudici inquirenti preposti al fascicolo d'indagine, e se necessario".