Il portale FranceInfo arricchisce di nuovi particoli la questione che ha come protagonista il centrocampista della Juventus Paul Pogba, vittima per diversi mesi di minacce e tentativi di estorsione da parte di una banda criminale di cui faceva parte pure il fratello Mathias. Il calciatore bianconero è stato nuovamente ascoltato dagli inquirenti che indagano sulla vicenda ed è venuto a galla anche il ruolo della madre, a sua volta vittima di pressioni durante la scorsa estate.



Alcuni sconosciuti si sarebbero presentati nell'abitazione della signora Yeo per avvisarla della necessità di garantire protezione al figlio Paul da "persone che vogliono fargli del male". In cambio i malviventi avrebbero chiesto il pagamento di 13 milioni di euro, minacciando in caso contrario la diffusione di una registrazione che avrebbe provato il coinvolgimento di Pogba nel maleficio ordito ai danni del compagno di nazionale Kylian Mbappé attraverso uno stregone. Da quel momento l'entourage del calciatore ha deciso di mettere sotto protezione la madre.