Il caso Mason Greenwood è uno dei più delicati degli ultimi anni. L'attaccante inglese non ha più giocato per lo United, da quando le accuse di: tentato stupro, aggressione con danni fisici effettivi, controllo e comportamento coercitivo sono state presentate contro di lui, dalla sua ex-fidanzata, nell'ottobre dello scorso anno. Il suo futuro è un mistero, ma è presente una possibilità che lui rimanga ai Red Devils, seguendo un processo graduale, tenendo conto del sentimento dei tifosi, degli sponsor e della squadra femminile. Gli step principali da seguire affinché il ventunenne possa permanere a Manchester prevedono:



LE CONDIZIONI - Un incoraggiamento a partecipare ad una forma di consulenza o terapia, in vista di una possibile riabilitazione più ampia. Un tale approccio includerebbe l'esposizione di Greenwood a un'intervista televisiva in cui viene interrogato sugli eventi che lo hanno portato a questo punto. L’idea del Manchester è di far passare l’attaccante come un giovane che ha commesso degli errori e si è pentito di ciò che ha fatto. A riportare tutto ciò è il tabloid The Athletic.