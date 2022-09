Il presidente della Liga Javier Tebas si è espresso in questi termini sulla querelle Griezmann tra Atletico Madrid e Barcellona: “Noi non siamo coinvolti, non è la prima volta che si crea un contenzioso tra due club. Ora la disputa verrà risolta dal TAS di Losanna”. L’attaccante in francese è in prestito con diritto di riscatto - fissato a 40 milioni di euro - ai colchoneros, che ne stanno centellinando il minutaggio proprio per non far scattare la conferma a titolo definitivo. I blaugrana non ci stanno e hanno già attivato i propri legali per costringere l’Atletico ad acquistare il nazionale francese.