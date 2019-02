L'Inter e Mauro Icardi sono ai ferri corti. Il tira e molla mediatico sul rinnovo del suo contratto ha portato i nerazzurri a prendere una decisione drastica, togliergli la fascia di capitano. A dare lo strappo finale è stato lo stesso giocatore, che non ha risposto alla convocazione in Europa League. Vista la situazione, che lascia presagire un addio, su di lui aleggiano gli interessi di diverse big: il Real su tutte, dicono gli analisti Sisal Matchpoint, dato come favorito, a 4,00, nella scommessa sulla prossima squadra di Icardi. Ma viene ritenuta ancora calda la pista Juventus: Wanda Nara, agente moglie del calciatore, ha spiegato giorni fa che in estate l'affare stava per concludersi, vedere la firma ad agosto 2019 pagherebbe 7,00, ed è la seconda opzione in tabellone. A 9,00 si punta sul ritorno al Barcellona, squadra dalla quale arrivò in Italia, mentre vale 12,00 il passaggio al Manchester United o al Psg. Difficile (a 33,00) che scelga il campionato cinese, così come appare improbabile (a 50,00) la pista che lo porta negli Usa.