Quello di Mohamed Ihattaren è diventato un vero e proprio caso: presto in estate dalla Juventus e girato in prestito alla Sampdoria, con i blucerchiati non ha giocato nemmeno un minuto, ha lasciato l'Italia e ora non vuole più tornare. Il Corriere dello Sporta fa il punto sul suo futuro, spiegando che il giocatore vorrebbe continuare a giocare (si era parlato anche di un'ipotesi di addio al calcio) ma non in Serie A. La Juve, proprietaria del cartellino, sta valutando un nuovo prestito all'estero. Scommessa perda, quindi, per chi l'aveva preso al fantacalcio che ora può tranquillamente svincolarlo senza pensarci troppo.