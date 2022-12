A margine dell'evento di presentazione al CONI del nuovo codice sulla Giustizia Sportiva, il Ministro per lo sport Andrea Abodi ha fatto capire che l'inchiesta potrebbe allargarsi oltre i confini di Torino. Secondo Tuttosport a scorrere il faldone di 544 pagine in forza del quale i pm torinesi hanno chiesto per i vertici bianconeri misure cautelari poi respinte dal Gip,In tema di plusvalenze, su cui la giustizia sportiva si è già espressa a più riprese con una lunga sequenza di sentenze di proscioglimento, ma non soltanto.. In quella che potrebbe diventare, a quel punto, una vera e propria reazione a catena, in grado di coinvolgere potenzialmente tutta Italia. A meno che, a livello centrale, non sia direttamente la Procura Federale a muoversi, opzione però poco probabile se ad attivarla non sarà in prima battuta la Covisoc.Secondo La Gazzetta dello Sport la Procura di Torino indaga su una galassia di club amici con cuie non corrispondenti alla rappresentazione pubblica fornita, a testimonianza dell’inattendibilità delle comunicazioni sociali fornite a terzi. Non solo, ma così facendo gli inquirenti ritengono che i rapporti di stretta partnership abbiano posto in pericolo «la lealtà della competizione sportiva». Insomma, una Serie A (ma non solo...) condizionata dalla galassia Juve. Nell’elenco degli atti trai club vicini alla Juventus figurano in particolare Sampdoria, Atalanta, Sassuolo, Empoli e Udinese, con capitoli dedicati. Intendiamoci, le partnership nel mondo del calcio non sono di certo una novità e rientrano nella normale attività di gestione, specialmente nel calciomercato. Ma, secondo la Procura, in taluni casi si sarebbe andati ben oltre