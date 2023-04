con la foto di Lukaku che esulta con la maglia della nazionale. Anchea sostegno dell'attaccanteche, nella serata di ieri dopo aver segnato il gol dell'1-1 su rigore contro la Juventus nell'andata delle semifinali di Coppa Italia è stato espulso per doppio giallo proprio per colpa di quell'esultanza, ripetuta verso la curva dei tifosi bianconeri che lo avevano bersagliato con insulti razzisti. E il girdo "no to racism" oggi si fa più forte che mai.