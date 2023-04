Come se non fosse stata sufficiente(si era partita con la chiusura della curva della Juve per la partita col Napoli, poi cancellata), con tanto di intervento del presidente della FIGC- unica nel suo genere e rischiosa, in quanto destinata a creare un precedente - perper un calciatore reo di aver reagito ad una provocazione dei tifosi avversari di stampo razzista,E le parole del successore di Trentalange sono destinate a rinfocolare il dibattito e a scatenare nuove polemiche.- Interpellato a "Radio Anch'io lo Sport", su Radio Rai, in merito alle possibili conseguenze dellaall'attaccante nerazzurro sul comportamento degli arbitri, Pacifici ha replicato: "Poi la grazia è prerogativa del presidente federale, l'ha messa in atto perché probabilmente ha verificato tutte le condizioni. Da parte nostra non cambia nulla,".Pacifici si è espresso anche in merito al VAR e al suo utilizzo, che anche nell'ultimo fine settimana ha generato discussioni su diversi episodi: "È uno strumento importante per noi, ci dà la possibilità di sanare eventuali errori. È logico che deve esserci un equilibrio tra intervento autonomo dell'arbitro e Var. Il protocollo è stato aggiornato, i risultati sono positivi, ma ci sono margini per fare meglio. La tecnologia ha rivoluzionato il calcio, non lo possiamo sottovalutare - sostiene Pacifici -. Il calcio giocato nei campi di provincia non ha la tecnologia a supporto e quindi le logiche del calcio sono sicuramente diverse. Dobbiamo cercare di trovare un’uniformità per evitare di avere due canali diversi".