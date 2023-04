Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha appena graziato "in via eccezionale e straordinaria" l'attaccante dell'Inter Romelu Lukaku, per dare un segnale forte contro il razzismo. Il belga potrà quindi essere in campo contro la Juventus nella semifinale di ritorno di Coppa Italia in programma mercoledì prossimo.



'LOTTA AL RAZZISMO' - Questa la motivazione del provvedimento della Federcalcio: "Il principio della lotta ad ogni forma di razzismo è elemento fondante dell'ordinamento sportivo". L'attaccante nerazzurro era stato espulso per la seconda ammonizione alla fine della sfida di andata, dopo gli ululati razzisti per cui inizialmente era stato squalificato il settore dei tifosi bianconeri, poi riaperto. La Corte sportiva d'Appello aveva respinto il ricorso dell'Inter che aveva poi protestato: "La vittima così diventa carnefice"