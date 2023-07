Via alle danze. Possibile punto di svolta per quanto riguarda le trattative tra Chelsea e Juventus per Romelu Lukaku e Dusan Vlahovic. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com infatti, Sebastien Ledure, l'avvocato che rappresenta gli interessi dell'attaccante belga ex Inter, ha ribadito negli ultimi giorni di voler mantenere l'impegno preso col club bianconero e di non voler ascoltare altre offerte fino alla fine di questa settimana, salvo poi guardarsi intorno per capire il da farsi, se entro domenica non arriverà una soluzione all'affare.



VLAHOVIC, LONDON CALLING - Il Chelsea ha inizialmente respinto la proposta di prestito con opzione di riscatto, ma continua a cercare un attaccante con mansioni da centravanti puro e il serbo dei bianconeri è tornato prepotentemente in auge: l'avvocato Ledure in questa ottica sta cercando di mettere fretta alla Juve e il turning point può arrivare proprio da Londra, con il club inglese che ha riaperto all'ipotesi di accogliere l'ex Fiorentina classe 2000.



COSA MANCA - Due piste che si intersecane e corrono parallele, ma che non si mischieranno: i dubbi dei Blues su Vlahovic riguardano la tenuta fisica e il fatto che la Juve, oltre all'arrivo di Lukaku, continua a chiedere un conguaglio di 30 milioni più 15 di bonus. Le sensazioni però sono quelle di una trattativa che sta per entrare nelle sue ore più calde. La storia di mercato dell'estate.