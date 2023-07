Nell'era dei social, qualsiasi risposta può essere catturata e diffusa in tempo zero. Anche quelle date magari per svincolarsi da una situazione fastidiosa, come quella che ha vistoimbattersi in un tifoso dell'Inter in Belgio. La scena è stata ripresa dalla madre dell'utente TikTok @maurochiffi1908, che l'ha subito postata.Il tifoso in questione intima a Lukaku di non dire mai "" in caso di trasferimento in bianconero., la risposta del centravanti, che poi aggiunge, rientrando nella sua auto:. Un riferimento alle difficoltà da parte dei bianconeri nel vendereoppure un modo per stanare la Vecchia Signora? Intanto Giuntoli è in missione a Londra , non solo per Big Rom, ma anche per il connazionale laterale ex Atalanta, in forza al Leicester retrocesso.