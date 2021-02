Caso contratto Messi, Josep Maria Bartomeu rompe il silenzio. L'ex presidente del Barcellona parla a Sin Concesiones delle cifre svelate da El Mundo, negando qualsivoglia coinvolgimento: "Ho sentito alcuni media suggerire che qualcuno del consiglio uscente o io abbiamo fatto trapelare questo contratto. E questo è totalmente falso. Questo è un problema molto serio, è totalmente illegale divulgare i contratti e questo finirà in tribunale, perché né il Barça, né Messi possono accettare che questo crimine non porti a nulla. Non so chi sia stato, infatti nel club solo quattro o cinque persone hanno accesso ai contratti, li hanno gli avvocati di Cuatrecasas che hanno partecipato alla trattativa e la Liga ha anche una copia di tutti i giocatori. Accusare Leo dei problemi economici è perverso e da malintenzionati. Il giocatore merita quelle perché le genera in eccesso, sia per il suo contributo sportivo che per il suo contributo commerciale. Senza la crisi dovuta alla pandemia, il Barça può pagare perfettamente queste cifre e altri giocatori. Infatti, quando questo rinnovo è stato firmato nel novembre 2017, nessuno poteva immaginare la pandemia del 2020. Certamente la pandemia sta mettendo in crisi molte società, organizzazioni e imprese in tutto il mondo. Il calcio professionistico e soprattutto le grandi squadre europee sono state le grandi sconfitte. Ma il Barça uscirà bene, perché ci sono abbastanza risorse e buone decisioni per risolvere il problema. Nonostante la pandemia, continuiamo ad essere il miglior club al mondo per ricavi. Progetto sportivo? La scorsa estate la priorità ha continuato a essere il progetto sportivo e non abbiamo accettato offerte di trasferimento, a grandi cifre, per giocatori come Ansu Fati, Pedri o Trincao. La società ha altri asset non sportivi che aiuteranno a uscire dal la crisi economica. Koeman e la squadra? La cosa migliore di questi ultimi mesi è vedere come Koeman sta facendo un ottimo lavoro, portando a termine tutto ciò che era stato concordato nella sua firma. Abbiamo una squadra con giovani di grande talento, con giocatori di grande esperienza che hanno avuto grandi successi. e con lui il miglior giocatore del mondo. Abbiamo un bel presente sportivo e un futuro migliore".