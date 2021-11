Lionel Scaloni, c.t. dell'Argentina, parla delle condizioni di Lionel Messi: "​Messi sta bene, sta facendo progressi e ha intensificato il carico d'allenamento. In linea di massima è disponibile e se starà bene e sapete cosa penso del suo gioco e della sua condizione in squadra. Oggi pomeriggio prenderemmo l'ultima decisione, ma ripeto: per ora va bene. Convivere con Leo che vuole sempre giocare è facile, perché anche io voglio sempre farlo giocare. Chi eventualmente al suo posto? Dybala potrebbe essere il suo sostituto, ma anche Joaquin (Correa) o Lo Celso in posizione più avanzata".