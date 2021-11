: "Sta pagando qualcosa che non ha fatto, è tutto assurdo. Gli hanno voluto dare una lezione - racconta al Corriere della Sera - Negli ultimi giorni era abbastanza sereno, non si aspettava di finire in carcere. Il mondo del calcio gli è vicino, lui ha sempre fatto del bene togliendo tanti ragazzi dalla strada".- "Io credo che la magistratura gli abbia voluto dare una lezione per quella parola che disse durante una telefonata riferendosi a Falcone (Miccoli lo descrisse fango, ndr). Per quello che ha fatto ha chiesto scusa in tv davanti a tutti, in lacrime e a cuore aperto.- "La procura ha chiesto per due volte l'archiviazione del caso, il giudice poi ha disposto l'imputazione coatta per Fabrizio. In quel momento ho capito che c'era qualcosa che non andava e che mio figlio avrebbe dovuto pagare.Agli atti c’è un’altra telefonata, in cui Fabrizio qualche giorno dopo chiese a Lauricella di “lasciarlo perdere”, ma non è stata presa in considerazione dai giudici. Sta pagando per avere aiutato gli altri: a Palermo era il capitano, capitava spesso che si rivolgessero a lui".- "I più piccoli non capiscono, i grandi e i genitori ci sono vicini e ci manifestano una grande solidarietà., noi lo stiamo facendo per lui".