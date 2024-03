Caso Milan, Fontana: 'Vedere le carte prima di dare giudizi'

Fari puntati sul Milan dopo gli sviluppi delle ultime ore, la perquisizione della Guardia di Finanza nella sede rossonera e l'occhio della Procura di Milano sul passaggio di proprietà del club dal fondo Elliott a RedBird. L'amministratore delegato Giorgio Furlani e il suo predecessore Ivan Gazidis sono sotto indagati per l'ipotesi di reato di ostacolo all’attività della Federazione Italiana Gioco Calcio di vigilanza sui requisiti di legge delle società padrone di squadre di calcio: l’ipotesi degli inquirenti è che il Milan non appartenga davvero a chi dal 31 agosto 2022 ne appare il proprietario teorico, e cioè l’allora acquirente fondo statunitense RedBird del finanziere Gerry Cardinale, ma che in realtà sia sempre rimasto e sia tuttora sotto l’influenza controllante dell’allora apparente venditore, il fondo statunitense Elliott del finanziere Paul Singer.



Una notizia che ha agitato le acque e scatenato i processi social, ma Attilio Fontana predica prudenza. Il presidente della Regione Lombardia è intervenuto sulla vicenda e ha sottolineato l'importanza di vedere le carte della vicenda prima di dare giudizi.



'PRIMA LE CARTE' - Così Fontana sul caso Milan: "Non ho idea di cosa ci sia veramente sotto a questa faccenda, se ci siano dei dati effettivi o delle supposizioni. Mi sembra di aver letto che tutto nasce da un esposto di qualche parte che evidentemente aveva interessi contrari, bisognerebbe vedere le carte per dare dei giudizi", riporta Sportface.it.



SAN SIRO - Non solo le indagini sul passaggio di proprietà del club, il governatore della Lombardia ha commentato anche gli ultimi sviluppi su San Siro e l'ipotesi ristrutturazione guidata da WeBuild: "Nessuno ha visto progetto e cronoprogramma, non mi sembra che ci siano ancora gli elementi neanche da parte del Milan per dire sì o per dire no. Mi sembra di capire che il Milan ha posto alcune condizioni, adesso dovremo valutare cosa emergerà".