(ANSA) - MADRID, 18 OTT - L'attuale presidente del Barcellona, Joan Laporta, è stato iscritto sul registro degli indagati in Spagna per il cosiddetto 'caso Negreira', riguardante sospetti di presunti pagamenti illeciti ad arbitri da parte del club calcistico catalano. Come si apprende da una nota ufficiale, a Laporta (presidente del Barça tra il 2003 e il 2010 e di nuovo a partire dal 2021) sono attribuite principalmente accuse di "corruzione" e "corruzione sportiva". Tra i principali sospettati della trama c'è José María Enríquez Negreira, ex arbitro e poi vicepresidente del Comitato Tecnico Arbitrale spagnolo, che avrebbe ricevuto pagamenti illeciti dal Fc Barcellona quando ricopriva questo incarico.