Rischia di chiudersi con l'ennesimo colpo di scena la vicenda che ha avuto come protagonista nei giorni scorsi l'attaccante del Paris Saint Germain Neymar. Secondo quanto riferisce la stampa brasiliana, la Polizia civile dello stato di San Paolo ha denunciato per calunnia Najila Trindade, la modella che ha accusato il campione della Seleçao di averla violentata in un hotel parigino la notte del 15 maggio scorso. La donna aveva accusato i suoi avvocati di aver fatto sparire un video nel quale ci sarebbero state trovate le prove dello stupro, ma le indagini della polizia hanno rivelato che le uniche impronte digitali ritrovate nella sua abitazione appartenevano alla Trindade. Che successivamente è stata denunciata.