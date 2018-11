Caso Luis Alberto, o forse caos. Il trequartista spagnolo in casa Lazio sta diventando un mistero. Nelle radio romane comincia a serpeggiare la domanda, polemica ma sempre più pertinente, calzante: LE allora perché giovedì scorso si è presentato nella clinica specializzata che cura gli atleti biancocelesti? Sembra si stia curando con l'ausilio dello staff Lazio, dopo aver fatto venire un fisioterapista spagnolo da Liverpool. Ma gennaio incombe, il mercato chiama. E Luis Alberto resta un caos.Tutto nasce da un infortunio.si fa male due ritiri fa, siamo nell'estate 2017. Felipe Anderson viene affiancato ad Immobile, è in grande spolvero, brillante come poche volte. Si fa male, Luis Alberto, che Inzaghi stava re-inventando regista, viene avanzato al suo posto.: il ragazzo che "voleva abbandonare il calcio" a suon di gol e assist conquista tutti, rischia perfino di essere convocato ai Mondiali 2018 di Russia dalla Spagna, che di talento in mediana ne ha da vendere.Poi l'estate, la mancata convocazione alla deludente spedizione mondiale spagnola, le voci di mercato., Luis Alberto può tornare in patria, riportando a casa la sua famiglia. Ma la Lazio ha altri piani: i gioielli restano, bisogna provare l'assalto Champions, c'è una promessa tra Lotito e Inzaghi. Per superare il deludente epilogo stagionale, con la bruciante, ultima sconfitta scaccia-Champions in casa, bisogna trattenere i big.come quelle per Milinkovic Savic e gli approcci per Immobile. Vengono promessi rinnovi ai più importanti talenti della rosa: Milinkovic e Immobile li firmeranno, per Luis Alberto rimangono solo parole al vento. Il rinnovo non arriva,: un infortunio spezza-condizione, il campo non risponde, gli assist latitano, la partenza poco promettente diventa crisi, polemica, accusa.Inzaghi deve fronteggiare. Usa la carota, schiera Milinkovic e Luis Alberto anche quando non li difende più nessuno. Tare parla di "questione di testa" per Luis Alberto, di condizione fisica per Milinkovic. Il serbo resta in campo, Luis Alberto sparisce dai radar., che Luis Alberto non riesca a giocare, stroncato da uno dei mali più fastidiosi e persistenti per un calciatore. La società smentisce a gran voce:Ad ogni modo comincia a rimanere in panchina, nonostante il ritorno alla bionda chioma che aveva fatto la sua fortuna. Non parte, resta a Roma. Va in clinica però, per vederci chiaro, dopo giorni e giorni in cui, addirittura, nelle radio romane e nei bar di Roma serpeggiava ironia sulla sua reale condizione. Qualcuno lo chiama "malato immaginario", anche alcuni giornali. Oltre al danno delle gerarchie cambiate, la beffa.- Tare tuona a Sky Sport: "Ha bisogno di sentirsi intoccabile, ma in un club come la Lazio non è possibile sbagliare cinque gare di fila e pensare di rimanere titolare.. Inzaghi esegue: Luis Alberto è fuori. Dietro di luiviene rivalutato, comincia a mietere prestazioni convincenti,scalpita, cavallo pazzo di tecnica, doppi passi, inesperienza. Diamante grezzo che aspetta di brillare, mentre il 10, opaco, si spegne in panca. Chiunque indossi quella maglia fa male, è una calamità. Amati prima, detestati poi, chiedere a Mauro Zarate. Inzaghi passa alle due punte, la società si dice pronta a passare sul mercato, ma Luis Alberto?Lo spagnolo è stranamente attivissimo sui social, fa vedere con cura tutte le sue terapie di riabilitazione, il lavoro che sta facendo.Nel frattempo salta anche il revival horror contro l'Inter,Si guarda tutta la partita dalla panchina, nemmeno si scalda, come Berisha. Solo che il kosovaro, anche per Inzaghi, non è disponibile. Viene il dubbio che non lo sia nemmeno Luis Alberto. Anche perché si sta curando, e a Formello: in Spagna c'è una terapia che va molto di moda, si basa sull'. Due minuti di corrente, impercettibile, per stimolare la produzione di idrossido di sodio, per riaccendere la risposta rigenerativa-riparativa tissutale. Luis Alberto si starebbe sottoponendo a sedute quotidiane.Anche perché la partita con la Spal incombe, la Lazio in crisi di scontri diretti ha bisogno di big che si carichino la squadra sulle spalle, gennaio preme, e qualcuno mormora che lo spagnolo rischierebbe di finire sul mercato.A gennaio Tare tradizionalmente non smonta la squadra, non vende big, è poco interventista. Sembra abbia promesso rinforzi ad Inzaghi, ma difficilmente cederà. Anche se qualcuno, dalla Spagna, potrebbe alzare di nuovo il telefono. Ma forse qualcuno dovrebbe alzare la cornetta pure in Italia:Forse qualcuno dovrebbe alzare il telefono, il volume della radio e dei social, per chiedergli scusa. Nel frattempo il mistero rimane, il caso pure. Caso, o caos Luis Alberto?