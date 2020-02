Resta senza fine l’ingarbugliata vicenda relativa al possibiledi Massimo, accusato dai pm Calabretta e dal procuratore aggiunto Sabelli di appropriazione indebita di somme relative alla vicenda Obiang, oltre che di autoriciclaggio e di utilizzo di fatture false, con l’aggravante di “Aver cagionato alla U.C. Sampdoria spa un danno patrimoniale di rilevante entità e di aver commesso il fatto abusando di relazioni d’ufficio”. Per oggi si attendeva una decisione del Gup in merito al possibile rinvio a giudizio , ma si dovrà attendere ancora prima di avere una risposta all’interrogativo.Secondo Telenord infatti sarebbe statapreliminare presso il tribunale di Roma per decidere in merito alla questione. Si tratterebbe del secondo rinvio, dal momento che l’udienza, inizialmente prevista per lo scorso 20 settembre, era già stata posticipata ad oggi, venerdì 14 febbraio.