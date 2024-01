Napoli, indagine chiusa sull'affare Osimhen: De Laurentiis accusato di falso in bilancio

All'indomani della vittoria contro la Fiorentina in semifinale di Supercoppa italiana, non arrivano notizie rassicuranti in casa Napoli. Si riapre il vecchio discorso riguardo il trasferimento di Victor Osimhen a Napoli nell'estate del 2020, quando arrivò dal Lille per 71,2 milioni di euro e le quattro contropartite (Karnezis, Manzi, Liguori e Palmieri) furono valutate complessivamente 21 milioni di euro.



FALSO IN BILANCIO - Lo scorso settembre i pm della Procura di Roma avevano avviato un'indagine nei confronti del presidente Aurelio De Laurentiis e, secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Repubblica, alla conclusione della stessa è stata formulata un'ipotesi di reato che potrebbe condurre al rinvio a giudizio del numero uno del Napoli e di altri componenti del consiglio di amministrazione. L'accusa è di falso in bilancio. Lo scorso agosto l'indagine era stata spostata dalla Procura della Repubblica di Napoli a quella della Capitale, dove ha sede la Filmauro e fu approvato il bilancio della società calcistica.