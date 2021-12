. Suona come una provocazione, non lo è. Il centravanti del, fermo da 35 giorni dopo la delicata operazione al volto che lo ha visto coinvolto, corre verso il recupero e vorrebbe esserci. Ha voglia di calcio, Victor. Ha già dato la sua disponibilità a giocare la Coppa d’Africa, per cui è stato regolarmente convocato dalla Nigeria. Ma potrà partecipare?, dove sta trascorrendo un breve periodo di vacanza.. L'ultimo controllo, ricorda il Corriere dello Sport, è datato mercoledì scorso, prima della partenza per la Nigeria: se una settimana fa avesse preso una gomitata sul volto, sulla parte interessata, avrebbe rischiato grosso. Nonostante la mascherina protettiva. “Per la formazione del calleo osseo, secondo i protocolli mondiali, servono dai sessanta ai novanta giorni. A meno di un miracolo biologico…", spiega il dottor Tartaro, che lo ha operato il 23 novembre scorso.La prima partita della Nigeria in Coppa d’Africa è in programma l’11 gennaio, contro l’Egitto. "", ha detto ieri Oma Akatugba, membro del suo entourage allargato, a Radio Marte. Analizzando la vicenda in modo realistico, appare molto complicato che Osimhen possa essere ritenuto arruolabile per la partita contro la Juve del 6 gennaio. La visita con Tac di venerdì chiarirà molti dubbi, ma difficilmente il Napoli lo dichiarerà pronto. Poi la palla passerà alla federcalcio nigeriana, che potrebbe richiedere ulteriori controlli.